Meteo in Veneto e Fvg. Afa e caldo record oggi: le temperature in pianura e sulle Dolomiti. Le previsioni per i prossimi giorni

Meteo, ultimi giorni, secondo le previsioni, di caldo in Veneto e Fvg. Ma queste ultime 24 ore a Nordest sono state davvero soffocanti, le temperature hanno toccato livelli molto alti, con massime di 38 gradi in Veneto, e a Cortina, sulle Dolomiti, si sono raggiunti i 28 gradi. La situazione peggiore è in pianura, dove la cappa d'afa non permette la circolazione dell'aria. Non resta che resistere, aspettando che il caldo sahariano ceda il passo al ciclone nord europeo che sta arrivando anche in Italia.

Caldo in Veneto, le temperature di oggi

Il dato più alto è stato registrato a Sorgà, nella bassa veronese, con 38.2, gradi, seguita da Rosà, nel vicentino, con 37.7. Nelle città capoluogo il termometro oscilla tra i 35 e i 37 gradi.



La fiammata dell'anticiclone subtropicale - atteso proprio oggi nei suoi massimi potenziali - non ha risparmiato la montagna. Cortina d'Ampezzo ha toccato i 28 gradi, anche se nel pomeriggio un temporale ha fatto scendere la temperatura a 24.



Nelle stazioni di alta quota prosegue la sequenza di massime inusuali per queste altitudini: Punta Penia, la cima della Marmolada (3.343 metri) ha raggiunto nuovamente i 14 gradi, alle 14.56.