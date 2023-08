Meteo, conto alla rovescia per l'arrivo del maltempo. Allerta gialla in Veneto e arancione in Fvg. Timori per l’incrocio con “Betty”

Sempre meno all'arrivo del ciclone Poppea che nelle prossime ore potrebbe scatenare violenti temporali su alcune zone d'Italia. A partire dalla serata di domenica 27 agosto si assisterà a un netto peggioramento delle condizioni meteo su tutto il Nordest, dove crescono i timori per la tempesta Betty che, incrociando le temperature roventi ancora presenti (solo l'acqua dei mari è calda tra i 28-30°) potrebbe trasformarsi in una violenta burrasca. Già dalla giornata di ieri diverse regioni hanno diramato l'allerta meteo, in alcuni casi, come in Friuli Venezia Giulia un nuovo avviso, pubblicato oggi, ha alzato il livello di probabile criticità idrogeologica.

Allerta meteo gialla in Veneto

Non subisce variazioni l'allerta meteo diramata ieri, sabato 26 agosto, in Veneto, quando dalla Protezione Civile regionale è stata segnalata un'allerta di tipo giallo valida dalla serata di domenica 27 fino alle prime ore di martedì 29 agosto.

Previsti probabili rovesci e temporali con consistenti quantitativi di precipitazione che potrebbero interessare tutta la regione del Veneto, a partire dalle zone montane per una successiva estensione anche in pianura. Lo scenario che si prospetta per le prossime ore sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione, con un possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari. Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.

Allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia

Si alza il livello di criticità per il Friuli Venezia Giulia, che nelle prossime ore attraversata da una forte perturbazione. L'allerta meteo gialla emanata ieri e valida fino alle ore 24.00 di lunedì 28 agosto è stata estesa fino alle ore 6.00 di martedì 29 con uno stato di colore arancione. Nel dettaglio la Protezione Civile regionale segnala che durante tutto il corso della giornata di lunedì, a più riprese, saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Uno scenario che interesserà anche martedì 29 agosto. A tal proposito è raccomandata la massima attenzione sul territorio, dove a causa di questa situazione metereologica potrebbero verificarsi situazioni di crisi nella rete idrorafica e di drenaggio urbano, con fenomeni di instabilità nei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse a possibili forti raffiche di vento durante i temporali.