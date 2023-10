MESTRE - «Le giostre con i fuochi d'artificio per San Michele sono un'idea che ho voluto realizzare per allargare le proposte di animazione in città per i giovani. Questa di Mes3 land è stata la prima edizione ed abbiamo già visto come migliorarci ancora per la prossima. L'appuntamento è quindi al 2024, ancora più grande, ancora più bello. E siamo già al lavoro».

Quella di oggi sarà l'ultima giornata del maxi-villaggio del divertimento allestito all'ex Mercato ortofrutticolo di via Torino, e il sindaco Luigi Brugnaro guarda sicuro al bis per l'anno prossimo nel quale, dalle prenotazioni degli spazi che stanno già arrivando visto l'esito di questi undici giorni iniziati il 21 settembre. Il luna park si allargherà ulteriormente arrivando a coprire anche l'altra ala dell'area da 40mila metri quadri sul canal Salso, abbandonata da anni e riaperta proprio per Mes3 Land. Perché, se è vero che la città di Mestre ha ben altri problemi (e che problemi) da affrontare, non è che facendo i Tafazzi le cose migliorino. E un po' di divertimento non guasta.

MIGLIAIA DI PRESENZE

«L'area dell'ex Mof ha una diversa destinazione di sviluppo urbanistico - ricorda il sindaco, che ha gettato le basi di "Mes3 Land" nel giugno scorso -, ma nel frattempo la utilizzeremo, d'intesa con i proprietari, per eventi di questo livello, recuperando quello che fino a ieri era uno spazio chiuso. Un grande ringraziamento va a tutti i lavoratori, dagli operatori delle giostre alle diverse associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, nonché ai dipendenti del Comune di Venezia e delle società partecipate, senza dimenticare il ruolo del personale dei servizi di pulizia e di sicurezza, unitamente alle forze dell'ordine costantemente presenti per garantire un'area accessibile alle famiglie».

Intanto, in attesa dei dati di ieri e di quelli di oggi, il record di presenze nel Villaggio all'ex Mof resta quello di domenica scorsa, con i 20mila visitatori arrivati in via Torino dalla mattina alla sera. «Ma anche nei giorni successivi è andato tutto molto bene - interviene Corrado Munaretto di "Eventi 2000", l'associazione che ha organizzato Mes3 Land assieme a Vela e al Comune -. Venerdì, giornata dei fuochi, di San Michele e del concerto dei Rumatera, abbiamo contato 10mila presenze, e altre seimila giovedì con la musica di Ruggero dei timidi». Per i 20 minuti di spettacolo pirotecnico (con i fuochi sparati a poca distanza, da un terreno a fianco dell'ultima rotatoria di via Torino) sono scrosciati gli applausi non solo da Mes3 Land, illuminando il cielo di Mestre di una luce diversa rispetto a quella degli elicotteri delle forze dell'ordine.

MONTAGNE RUSSE

La viabilità su via Torino ha funzionato e il merito va dato alla gestione dei parcheggi e ai bus navetta gratuiti arrivati sempre carichi a partire dalle 20.30 (meno pieni nel pomeriggio). L'altro ieri i Rumatera hanno spento la musica a mezzanotte e 20 (10 minuti prima della deroga concessa dal Comune), e in meno di un'ora il villaggio si è svuotato grazie anche all'operato dello staff dell'organizzazione. Riprende Munaretto: «Con Buffalo Beer (la società che si è occupata dell'area "food", ndr.) e i giostrai stiamo blindando le date per il 2024. Quest'anno abbiamo avuto la presenza di 43 giostre, ma per l'anno prossimo ne ho già in lista altre 20, tra cui le montagne russe. E agli stand gastronomici venerdì erano occupati tutti i 300 tavoli con 600 panche. C'erano almeno 1.800 persone a mangiare». Il villaggio di Mes3 Land è dunque già confermato per il 2024, sempre tra la seconda metà e la fine di settembre anche se, "scoperta" e ripulita quest'area dell'ex Mof, non è detto che durante l'anno possano esserci anche altre novità.

Intanto, per l'ultimo giorno di Mes3 Land, oggi apertura già dalla mattina e musica serale con Dj Matrix, Lady Brian & Igor S., mentre nel pomeriggio, alle 17.30, arriverà l'influencer Alice De Bortoli.