MESTRE - Le prime giostre sono già arrivate e le stanno installando, le altre arriveranno da oggi fino alle ultime attese dopo la fine della fiera in corso a Mirano. E, sull'altro lato dei 40mila metri quadri dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino, si sta montando il grande palco che, per tutto il periodo di "Mes3 Land", ospiterà musicisti e deejay per i concerti gratuiti. Quelli di "Eventi 2000", l'associazione che organizza questa prima edizione del "parco dei divertimenti più grande di tutto il Triveneto" assieme a Comune di Venezia, Vela e con la partnership di "Buffalo Beer", sono ormai al conto alla rovescia in vista dell'apertura di giovedì prossimo, 21 settembre, per poi continuare fino all'1 ottobre.

CONTO ALLA ROVESCIA

Mentre i Lavori pubblici dovrebbero concludere, entro la prima metà della settimana, la realizzazione della seconda rotatoria su via Torino eliminando il semaforo all'incrocio con via Rossetto (proprio tra le Poste e il Mof), nell'ex mercato ortofrutticolo si lavora per mettere a punto ogni cosa di questo inedito "maxi-villaggio" sul quale il Comune, con il sindaco Brugnaro in prima fila, ha puntato per il Settembre mestrino, ottenendo l'area in concessione dalla società Venice Campus del Gruppo Mantovan. «Per il luna park sono previste 45 attrazioni, da quelle per i più piccoli alle 15 "giostre estreme" dedicate ai più grandi - spiegano Corrado Munaretto e Roberto Mattiello di Eventi 2000 -. Stiamo ricevendo migliaia di messaggi di richieste di informazioni e stiamo distribuendo 16mila buoni sconto nelle scuole della terraferma e di Venezia, scaricabili anche dalla pagina Facebook di "Mes3 Land"». Ma il Luna Park occuperà solo una "fetta" dell'immensa area dell'ex Mof, dove si troverà (come si vede nella mappa qui a destra) anche una grande area ristorazione con panini, grigliate e dolci, il mercatino con spazi per le associazioni che vogliono promuovere le proprie attività e, verso via Torino, il palco dove, come primo evento, alle 20.30 di giovedì saliranno Herman Medrano e Kalibro, Giorgio Gozzo e The Meters (ingresso libero). «In più - riprendono Munaretto e Mattiello - all'interno di Mes3 Land ci sarà anche un grande spazio dedicato al softair, con il gruppo "Serenissima Legion" che offrirà dimostrazioni e la possibilità di provare un percorso in sicurezza».

Il Luna park aprirà tutti i giorni alle 15.30, ma per martedì 26 settembre è già in programma una mattinata (dalle 9 alle 13) dedicata ai ragazzi meno fortunati, con accesso gratuito a tutte le giostre alle persone con disabilità seguite da un accompagnatore maggiorenne. «Stiamo contattando tutte le associazioni di Venezia e della Città metropolitana, ma anche oltre, per offrire questa opportunità di svago - proseguono gli organizzatori -, ma potranno venire anche le famiglie singolarmente purché i ragazzi con disabilità siano accompagnati da un maggiorenne». Infine, i servizi: «Abbiamo mappato in zona mille parcheggi, ma per bici e moto ci saranno parcheggi riservati e custoditi».