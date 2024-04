L'inglese perfetto del sindaco Brugnaro grazie all'intelligenza artificiale Video

VENEZIA - Un Luigi Brugnaro inedito si è presentato ieri alla stampa estera parlando in perfetto inglese.

A Roma è stato infatti proiettato un video del sindaco che presentava il contributo di accesso alla città, e, come è stato chiarito in un siparietto con un giornalista del Times di Londra, il livello di inglese è stato promosso. C’era però lo zampino dell’intelligenza artificiale, perché come ha definito lo stesso Brugnaro il suo approccio alla lingua anglosassone sarebbe «maccheronico». Invece grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale la voce è rimasta la stessa, la pronuncia leggermente spinta verso l’americano, ma a conti fatti il risultato è stato buono. Per il video e la comunicazione, l’amministrazione si è affidata alla Crafted, una società specializzata che ha sede a Venezia.