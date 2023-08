MESTRE - La sorpresa è servita. Quest’anno, per undici giorni dal 21 settembre al 1. ottobre, Mestre potrà celebrare la festa del suo santo patrono Michele con qualcosa che, in terraferma, non si era mai visto: un maxi-luna park, concerti e musica (ad ingresso gratuito) ed un “villaggio” appositamente allestito con un’area “food” e mercatini, il tutto all’interno dell’area abbandonata da anni dell’ex mercato ortofrutticolo di via Torino. Qualcosa come 40mila metri quadri, appositamente ripuliti per la prima edizione di “Mes3 Land” , che diventeranno appunto il cuore degli eventi del “Settembre mestrino”.



IDEA DEL SINDACO

«È un’idea che il sindaco Brugnaro aveva da molto tempo, ma che era stata bloccata dagli anni del Covid - spiega Paola Mar, assessora alla Promozione del territorio che tiene le fila delle iniziative de “Le città in festa” -. Ora il pericolo è passato ed stato possibile organizzare quello che vuole diventare un punto di divertimento a Mestre rivolto anche a tutta l’area metropolitana». Fermi i progetti di riqualificazione dell’ex Mof, la società Venice Campus del Gruppo Mantovani ha concesso al Comune l’area che, per evitare l’accesso degli sbandati, in questi anni è stata tenuta sotto controllo dalla “Serenissima Legion”, associazione che organizza gare di softair. «L’obiettivo è creare un’occasione di incontro e divertimento per i giovani, con attrazioni importanti anche di rilievo nazionale, in un’area che non darà fastidio a nessuno» riprende Paola Mar.



IL PROGRAMMA

Per ora il programma resta top secret (i contratti saranno chiusi in settimana) ma, nelle otto serate musicali previste nei due fine settimana dal giovedì alla domenica, viene già data per certa la presenza di Albertino, deejay tra i più popolari in Italia. L’organizzazione è affidata all’associazione Eventi 2000 che, per quanto riguarda il luna park, annuncia già l’allestimento di una trentina di attrazioni, tra cui venti giostre “estreme”, richiestissime dai giovani, ed una decina di quelle classiche rivolte a bambini e famiglie. «Grazie alla collaborazione di Vela e di Buffalo Beer - interviene Corrado Munaretto di “Eventi 2000” - tutte le sere, ad ingresso libero, ci saranno concerti e dj-set, con un’area allestita per il “truck food” con i camioncini itineranti e uno spazio per i mercatini, occupando così tutta l’immensa area scoperta dell’ex mercato ortofrutticolo». Il tutto, per la prima volta, raggiungibile a piedi dal centro di Mestre, oppure in auto potendo parcheggiare gratuitamente lungo le laterali di via Torino (dove è stato mappato oltre un migliaio di posti auto) oppure nel parcheggio dell’Interspar.