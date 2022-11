MESTRE - Un villaggio di Natale al parco Albanese con tanto di Luna Park. Un'esperienza completamente nuova, quella che si appresta a firmare il Comune (settimana prossima dovrebbe essere ufficializzato l'accordo) con la famiglia Zamperla, leader assoluti nel mercato delle giostre itineranti. Una vera e propria fiera a tema natalizio, con banchetti dedicati alle frittelle e ai dolciumi, ma soprattutto con le giostre più famose che verranno posizionato nel piazzale davanti al teatro: dal bruco mela agli autoscontri fino al galeone dei pirati. «Saranno una quindicina di giostre - spiega Daniele Zamperla, cugino del re vicentino dei parchi divertimenti scomparso appena una settimana fa, Alberto Zamperla - era un progetto che volevamo chiudere da tempo, con il Comune ci eravamo già sentiti due o tre anni fa ma poi, con l'emergenza sanitaria in corso, non se ne è potuto più fare nulla». Questo è il momento per rilanciare la proposta, quindi, ed ecco il Luna Park invernale (una novità decisamente particolare) a tema natalizio. «Effettivamente anche per noi è il primo in questa stagione, sarà fantastico. Non vediamo l'ora di partire, Nel fine settimana divideremo lo spazio con i banchetti del mercato della Coldiretti».

ULTIME PRATICHE

L'obiettivo sarà concludere gli ultimi permessi per farlo partire per la prima settimana di dicembre. Un'altra iniziativa, dunque, che nonostante il periodo di difficoltà e crisi economica permetterà ai cittadini di poter avere qualche ora di svago anche in questa zona della città. Se in piazza Ferretto ci sono la pista di pattinaggio sul ghiaccio, le bancarelle dei mercatini e l'albero, nella zona della Bissuola finora oltre alle solite luminarie non si era mai andati. Il luna park nel parco cittadino, invece, dovrebbe un po' accendere un faro su una zona che, ultimamente, si è fatta notare più per le liti tra spacciatori che per gli eventi. L'ultima, peraltro, finita con un accoltellamento un mese fa proprio durante un festival all'interno del parco.

PRECEDENTI

Il villaggio di Natale in provincia negli anni scorsi si è visto in particolare a Jesolo, anche se in quel contesto le giostre non c'erano. Lo spazio del piazzale, in realtà, non è poi così vasto e non consentirà l'installazione di un numero elevato di maxi strutture, ma dovrebbero essere più che sufficienti per fare la gioia dei più piccoli (e probabilmente anche dei loro genitori).

L'iniziativa dovrebbe essere presentata ufficialmente martedì prossimo dal Comune e dall'assessorato alla Promozione del territorio.