MESTRE - Il luna park invernale aperto per tutto il mese. È stato inaugurato ieri al parco Albanese Natale in Giostra, che propone un parco divertimenti all'interno del Bissuola Winter Village. Fino all'8 gennaio, tutti i giorni, dalle 14.30 alle 20, l'area di fronte al Teatro del parco ospiterà una quindicina di attrazioni oltre ad alcune bancarelle. Alla cerimonia di apertura c'era l'assessora Paola Mar, accompagnata dai consiglieri comunali Alessio De Rossi ed Emmanuele Muresu. «E' anche questa un'occasione ha sottolineato l'assessora per i bambini, e per le loro famiglie, per vivere al meglio, in serenità, queste festività. Mi auguro perciò di vedere tanti papà e tante mamme portare al Bissuola winter village i loro figli: un modo anche per riappropriarsi e rivitalizzare questo parco». Sempre nell'ambito dell'iniziativa, che fa parte del cartellone de La città in festa, sono stati previsti alcuni appuntamenti speciali dedicati ai più piccoli. Sabato 10 e domenica 18 dicembre, tra le 15 e le 17, ci saranno la mascotte dei cartoni animati più apprezzati dai bambini. Sabato 24 dicembre, invece, sempre dalle 15 alle 17, al luna park sarà ospite Babbo Natale, che distribuirà caramelle e dolcetti. L'ultima ospite sarà la Befana, che arriverà il 6 gennaio, dalle 15 alle 17, e distribuirà i dolci della calza.

LE GIOSTRE

Il villaggio di Natale del parco è stato realizzato dalla famiglia Zamperla, leader assoluti nel mercato delle giostre itineranti. Una vera e propria fiera a tema natalizio, con banchetti dedicati alle frittelle e ai dolciumi, ma soprattutto con le giostre più famose: dal bruco mela agli autoscontri fino al galeone dei pirati. «Era un progetto che volevamo chiudere da tempo - spiega Daniele

Zamperla, cugino del re vicentino dei parchi divertimenti scomparso appena due settimane fa, Alberto Zamperla - con il Comune ci eravamo già sentiti due o tre anni fa ma poi, con l'emergenza sanitaria in corso, non se ne è potuto più fare nulla». Questo è il momento per rilanciare la proposta, quindi, ed ecco il Luna Park invernale (una novità decisamente particolare) a tema natalizio. «Effettivamente anche per noi è il primo in questa stagione, sarà fantastico. Non vediamo l'ora di partire, Nel fine settimana divideremo lo spazio con i banchetti del mercato della Coldiretti».

I PRECEDENTI

Il villaggio di Natale in provincia negli anni scorsi si è visto in particolare a Jesolo, anche se in quel contesto le giostre non c'erano. Ieri, dopo l'inaugurazione, al via ai primi giri in giostra per i bambini.