MESTRE - San Michele con i fuochi d’artificio. Per la giornata del patrono di Mestre la sorpresa arriverà guardando in cielo. Alle 22, infatti, è in programma uno spettacolo pirotecnico dal villaggio di “Mes3 Land”, il luna park (e non solo) che chiuderà alla fine di questo weekend con una nuova raffica di eventi musicali.

BOOM DI PRESENZE

«Dopo i primi giorni di maltempo della scorsa settimana, domenica “Mes3 Land” è decollata con oltre ventimila presenze - spiega Corrado Munaretto di “Eventi 2000”, che ha organizzato il villaggio all’ex Mercato ortofrutticolo di via Torino con il Comune e Vela -. Questa sera, come ha anticipato il sindaco Brugnaro nei giorni scorsi, ci saranno i fuochi e, al termine, il concerto dei Rumatera». Nella prima parte di questa settimana, senza i concerti che sono ripresi da ieri sera, l’affluenza serale è oscillata tra le 3mila e le 5mila presenze, ma da oggi si attende di nuovo il pienone. Alle 20.30 di domani, sabato, sul palco saliranno i deejay Albertino e Billy il Sup, mentre domenica sarà la volta Dj Matrix, Lady Brian & Igor S., e sempre dopodomani, alle 17.30, arriverà l’influencer Alice De Bortoli. «Il primo bilancio di Mes3 Land è positivo, considerando il brutto tempo dei primi due giorni - riprende Munaretto -. Stiamo già ragionando sul 2024 perché puntiamo a riempire di giostre anche l’ala destra dell’ex Mof. Le disponibilità stanno già arrivando».