MESTRE - Tempi rispettati, la seconda rotatoria di via Torino è stata aperta ieri pomeriggio spegnendo anche il semaforo all'incrocio con via Rossetto. E da oggi la nuova rotonda sopporterà già il primo stress-test in occasione della prima giornata di Mes3 Land, il grande luna park (e non solo) allestito nell'ex Mercato ortofrutticolo che aprirà i cancelli alle 15.30.

Rispetto all'altra rotatoria tra via Torino e viale Ancona (uno svincolo molto più trafficato), quella su via Rossetto è di dimensioni decisamente inferiori, ma è stato ugualmente necessario "tagliare" alcuni marciapiedi per far spazio alle curve che, in attesa di una sistemazione definitiva, sono state anche qui evidenziate con la posa dei jersey bianchi e rossi e con la segnaletica provvisoria sull'asfalto.

MES3 LAND AL VIA

Giostre, musica, spettacoli e una grande area ristoro sono intanto le attrazioni pronte ad entrare in funzione da oggi pomeriggio all'1 ottobre, con ingresso libero per i concerti e le serate con i deejay (si inizia stasera alle 20.30 con Herman & Kalibro & Giorgio Gozzo & The Meters). «Mestre si lancia in questa nuova avventura, sarà una bella opportunità di incontro per le famiglie e i giovani che potranno stare insieme e divertirsi» ha detto il sindaco Brugnaro, ieri in sopralluogo all'ex Mof per tornare oggi, alle 17, per il taglio del nastro di "Mes3 Land". Avm ha intanto diffuso una mappa per chi arriverà in auto e vorrà parcheggiarla entro una percorrenza pedonale di 15-20 minuti (dalle aree a strisce blu ai Park Costa e Candiani, fino ai parcheggi Forte Marghera, Park Petroli e ex PalaExpo). Per le biciclette sono stati invece predisposti un parcheggio custodito a pagamento all'ingresso dell'ex Mercato ortofrutticolo di via Torino e un'area non custodita attrezzata in prossimità dell'ingresso, dove si trova anche una zona di sosta dedicata alle moto. Sarà comunque possibile arrivare comodamente anche in bus con una navetta circolare dedicata ogni 10 minuti con partenza da piazza XXVII Ottobre e fermate in via Olivi, via Carducci, via Piave, stazione ferroviaria, via Ca' Marcello, Mes3land, via Torino, Corso del Popolo e piazza XXVII Ottobre. Inoltre l'area è accessibile anche con le linee 31H/32H circolari di Mestre, linea 43 - Venezia/stazione ferroviaria di Mestre/Marghera.