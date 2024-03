Riapre l'hotel Excelsior, il 5 stelle da sogno con 196 stanze e 1.300 capanne: partenza in grande stile per la stagione del Lido

LIDO - Tre settimane all'apertura ufficiale. Il conto alla rovescia verso l'arrivo all'hotel Excelsior del Lido dei primi ospiti della stagione 2024 scandisce questo tempo di attesa. Dopo Pasqua, da lunedì 8 aprile il grande albergo cinque stelle lusso, dove nel 1932 nacque la Mostra d'Arte Cinematografica, alzerà il sipario. Per il Lido non si tratta semplicemente dell'apertura di un albergo, ma di un segnale che annuncia, a tutta l'isola, la ripartenza in grande stile del turismo dopo il ritmo invernale decisamente più compassato.

«L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort è una destinazione a sé, una magica esperienza da vivere sulla spiaggia di Venezia ed è per noi un impegno ed un onore soddisfare le esigenze dei tanti ospiti che ogni anno ci scelgono e ci continuano a scegliere spiega il general manager Alessio Lazazzera l'obiettivo è quello di continuare nella crescita di questi ultimi anni. Per noi ogni cliente che viene a trovarci è un vip di prenderci cura. Tornerà in grande stile il turismo americano, ma anche italiano e quello europeo. Insomma riceveremo ospiti da tutto il mondo».

Per questa stagione i clienti potranno scegliere anche le nuove suite vista mare al quinto piano, completamente ristrutturate e aperte lo scorso anno a stagione in corso.

APPUNTAMENTI

I prossimi mesi si presentano costellati da grandi appuntamenti: si parte il 12 aprile con l'Assemblea Generale di Ehma (European Hotel Managers Association) che porterà il gotha dell'ospitalità internazionale per poi arrivare pochi giorni dopo alla Biennale d'Arte con un omaggio speciale; dal primo maggio torna l'Antica Pizzeria da Michele, con le sue pizze apprezzate in tutto il mondo, rese note anche dalla cinematografia con la celebre scena di Julia Roberts in "Mangia, Prega, Ama"; prosegue anche la collaborazione con la maison di champagne Compte de Montaigne ed il club dedicato.

L'hotel conta su 196 stanze e su circa 1.300 tra capanne e cabine sulla spiaggia di due stabilimenti balneari, appunto Excelsior e Quattro Fontane.

A luglio, poi, sarà protagonista assoluto lo sport con Sup Yoga dal primo al 10 luglio, per praticare lo yoga in mare sulla tavola; dall'11 al 20 luglio è di scena la capoeira, assoluta novità, mentre dal 21 al 31 luglio sono protagonisti gli scacchi. Arte, cultura, gastronomia e sport, gli ingredienti per puntare ad un turismo sempre più di alto livello.

Momento clou della stagione sarà, come tradizione, la Mostra del cinema, in programma quest'anno dal 28 agosto al 7 settembre.

In quel periodo i divi di Hollywood saranno di casa all'Excelsior. Ma prima di arrivare a questo momento tanti altri appuntamenti: tra questi sicuramente il concerto della Fenice, la cena di gala a Ferragosto conclusa dai fuochi d'artificio. Altri appuntamenti verranno annunciati belle prossime settimane per ravvivare ancora di più l'estate veneziana. L'Excelsior vuole aprirsi ai grandi ospiti internazionali, ma anche essere un punto di riferimento per lidensi e veneziani.

LA SOCIETÀ

L'hotel ha una proprietà e gestione "griffata" londinese. L+R Hotels (landrhotels.com) è una società globale di investimento e gestione alberghiera a conduzione familiare altamente motivata, impegnata a offrire un'ospitalità eccellente e creare valore sostenibile a lungo termine. L'azienda possiede un ampio portfolio con circa 17 mila camere in 90 hotel nel Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Caraibi. La collezione comprende hotel con servizi esclusivi, lussuose proprietà a cinque stelle e resort. Molte proprietà si trovano nelle destinazioni più ambite, tra cui Monte Carlo, Londra, Venezia, Turks e Caicos, Los Angeles e Barcellona.