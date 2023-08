VENEZIA LIDO - Terminato il complesso lavoro di restauro che negli anni scorsi ha interessato gli spazi esterni e le facciate in stile moresco, l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia ha presentato ieri le sue nuove suite che vanno a completare la prima fase di riammodernamento dello storico albergo.

DOLCE VITA

Il celebre hotel veneziano, progettato dall'architetto Giovanni Sardi, per conto della Compagnia Italiana Grandi Alberghi (Ciga), vide impegnati nella realizzazione delle sue facciate e delle decorazioni interne alcuni tra i più celebri artisti italiani e internazionali dell'epoca, tra i quali Alberto Bellotto, celebre maestro del vetro e del ferro battuto. Inaugurato oltre un secolo fa, nel 1908, l'hotel negli anni è divenuto una delle destinazioni più amate dagli artisti e dai personaggi famosi di tutti i tempi, dai grandi scrittori pionieri del turismo internazionale ai politici più influenti del 900, dalle grandi attrici simbolo della Dolce Vita, fino alle famose star di Hollywood. Un legame, quello dell'Excelsior con il cinema nato nel 1932, quando l'hotel venne scelto per ospitare la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che continua ancora oggi ospitando eventi, feste e interviste in occasione del Festival del Cinema che aprirà i battenti il prossimo 30 agosto fino al 9 settembre, ospitando molti dei più celebri attori e registi che arriveranno al Lido di Venezia da tutto il mondo.

NUOVE SUITE

Le 15 nuove lussuosissime suite, tutte situate al quinto piano della struttura si affacciano su uno dei tratti di arenile più famosi dell'Isola d'oro, alle spalle dello storico stabilimento balneare dell'hotel che ospita le famose Cabanas, caratteristiche capanne che fanno di questa spiaggia una delle realtà più esclusive del litorale Adriatico.

Le nuove camere sono state tutte restaurate traendo ispirazione dall'eleganza che caratterizza i palazzi veneziani, ma senza rinunciare alle comodità e al gusto più contemporaneo. Allo stile rinascimentale degli arredi, mescolato con le morbide linee tipiche che caratterizzano l'architettura moresca delle città andaluse a cui si ispirò l'architetto Sardi, è stato accostato però anche un tocco moderno e funzionale. Agli imponenti lampadari in vetro di Murano, che richiamano il legame con la tradizione millenaria del vetro artistico, si affiancano gli specchi dallo stile più contemporaneo nei quali si riflettono le luci naturali provenienti dalle grandi finestre affacciate sull'Adriatico. Il risultato è un gioco di immagini riflesse di grande suggestione, capace di ricordare le luci che caratterizzano i palazzi affacciati sul Canal Grande. Tutte le nuove suite sono arredate con elementi raffinati dallo stile ricercato, avvolte dalle tinte pastello scelte per le pareti, con il verde che domina e un rosa tenue che accresce il carattere romantico delle stanze. Completamente rinnovate e ampliate anche le grandi sale da bagno che completano le suite. Le camere promettono agli ospiti di godere di un vero relax anche grazie alla zona salotto anch'essa con affaccio sul mare e sulla spiaggia, salotto ricordato anche in alcune lettere di Wiston Churchill che soggiornò in questo hotel in più di un'occasione.

TURISMO INTERNAZIONALE

«L'Hotel Excelsior Venice Lido Resort è un gioiello architettonico da sempre meta del turismo internazionale ha dichiarato Alessio Lazzazzera, general manager dell'hotel Preservare la sua ricchezza è un'opera complessa, che abbiamo avviato in questi anni e che proseguirà nel corso dei prossimi mesi, così da poter tutelare e rinnovare questo capolavoro di architettura dedicato all'ospitalità». L'Hotel è oggi di proprietà della L+R Hotels, società globale di investimento e gestione alberghiera a conduzione familiare impegnata a offrire ospitalità di qualità ponendo un'attenzione particolare anche alla sostenibilità delle proprie strutture.