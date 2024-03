Venezia Lido. Partita la corsa alle capanne, i prezzi di Miramare e Alberoni: capanne in prima fila a 5mila e 4250 euro. Il listino 2024

VENEZIA LIDO - È partita la corsa per prenotare un posto al sole sulla spiaggia del Lido per l'estate 2024.

Dopo la spiaggia Des Bains 1900 hanno pubblicato le tariffe la spiaggia "Miramare", la più antica spiaggia del Lido la cui prima concessione risale addirittura al 1898 ha attraversato tre secoli e lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 125 anni di attività, e anche lo stabilimento "Bagni Alberoni" la spiaggia di Luchino Visconti e del set del celeberrimo film "Morte a Venezia". Al "Miramare" la Cooperativa presieduta da Paolo Piccolotto, dopo anni in cui i prezzi erano rimasti invariati a deciso di applicare per la prossima stagione (1 giugno - 15 settembre) degli aumenti contenuti nell'ordine del 2,5 per cento. Ai Bagni Alberoni, invece, nessun aumento e stesse tariffe della scorsa estate. Dare una rapida occhiata ai prezzi può aiutare ad orientarsi e, intanto, farsi un'idea. Perchè al Lido c'è già tanta voglia di mare, e le tariffe delle capanne è uno dei temi più gettonati che accompagna le discussioni di questo periodo di tanti lidensi e veneziani.

I prezzi

E allora vediamo i prezzi. Al "Miramare" capanna in prima fila 5000 euro, capanne laterali 4360 euro, seconda fila 3730 euro, terza fila 3200 euro. Poi una stagione in capannette laterali 2770 euro, capannette di terza fila 2230 euro. Ci sarà però uno sconto di 200 euro per chi prenoterà una capanna per tutta la stagione saldando l'importo entro il 31 marzo, e di 100 euro per una capannetta. C'è poi anche la possibilità di affittare un ombrellone dalla prima alla terza fila al costo di 2000 euro a stagione dalla quarta all'ottava fila 1600 euro. Se poi si sceglie la formula di ombrellone con cabina nel primo caso servono 2300 euro, nel secondo 1900 euro. Allo stabilimento balneare Bagni Alberoni, invece, in via strada nuova dei bagni per la stagione la capanna fronte mare è quotata 4250 euro, in prima fila 3450 euro, seconda fila 2850 euro, terza fila 2450 euro. Si cala notevolmente di prezzo se ci si orienta su un ombrellone fronte mare 470 euro a stagione, un ombrellone semplice 450 euro a stagione, 300 euro per un lettino, 190 euro per uno sdraio.

Sia per il "Miramare" che ai "Bagni Alberoni", le tariffe indicate sono riferite per l'intera stagione, ma c'è anche la possibilità di quotazioni mensili, settimanali, e per gli ombrelloni anche gli accessi giornalieri. Come detto agli Alberoni non è stato applicato alcun aumento rispetto al 2023, tutto invariato. Le prenotazioni saranno aperte dal 16 aprile, dal lunedì al venerdì telefonando al numero 041.731029, dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure recandosi di persona nell'ufficio della spiaggia. Per ricevere ulteriori informazioni è possibile anche inviare una mail a info@bagnialberoni.com. In ogni caso la corsa verso l'estate è già iniziata.