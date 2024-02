Lido di Venezia. Stagione estiva 2024, i prezzi degli stabilimenti: al Des Bains Beach si va dai 10.600 euro per i Tucul de Luxe ai 2150 della mini capanna

VENEZIA LIDO - Il conto alla rovescia verso la stagione estiva e balneare 2024 al Lido è già iniziato.

Così come la caccia ai dipendenti stagionali da assumere. La ricerca è tutt'altro che semplice perché i gestori degli stabilimenti balneari fanno sempre più fatica a trovare sul mercato personale qualificato, preparato, e disposto ad impegnarsi, pur con un contratto regolare e con tutte le garanzie del caso, per un periodo dell'anno così corto, tra i tre e i quattro mesi in media. La tendenza nell'isola è però in linea con quella delle altre località della costa veneta. Venezia Spiagge, società del Comune, ha in gestione tre stabilimenti balneari e una piscina fronte mare.

SCADENZE

Il presidente Pierluigi Padovan indica le prossime scadenze dopo la presentazione alla Bit di Milano. Il 29 febbraio ci sarà la visita della commissione consiliare comunale, seguita poi l'8 marzo dalla presentazione di tutte le novità per la nuova stagione. "Ogni anno assumiamo circa una quarantina di dipendenti in modo diretto, ma se contiamo anche il personale indiretto che lavora per noi ma dipende dalle cooperative (bagnini di salvataggio in mare, personale della security a terra) arriviamo a un centinaio di addetti. Da parte nostra abbiamo già pubblicato i bandi per le assunzioni e aspettiamo le candidature. Tra i nostri assunti circa una ventina sono consolidati, l'altra metà invece è composta da nuove assunzioni che cambiano ogni anno. Si fa sempre un po' di fatica a trovare il personale, chi è bravo e formato generalmente cerca contratti più lunghi". Nel frattempo sono già state rese note ieri le prime tariffe delle capanne per la stagione estiva 2024. Ieri lo stabilimento balneare del Des Bains Beach Club 1900 ha comunicato alla clientela i nuovi prezzi per la prossima stagione dal primo giugno al 15 settembre. E' stata lanciata sui social la promozione di San Valentino secondo lo slogan " Innamorati di Des Bains 1900". I nuovi clienti che prenoteranno un posto al sole del Des Bains dal 14 al 18 febbraio riceveranno un voucher con un bonus che si potrà spendere all'interno delle strutture e attività della spiaggia. Le prenotazioni delle capanne sono aperte da sabato scorso. Si può scegliere tra un ampio ventaglio di prezzi e opportunità. Prima fila Tucul de Luxe per una stagione costerà 10600 euro, prima fila Tucul 9599 euro. La prima fila De Luxe da 7890 euro a 6290 euro, in seconda fila si va da 6950 a 4750 euro, terza fila da 4750 euro a 3200 euro. Un ombrellone con due lettini per la stagione al Des Bains ha un prezzo che parte da 3500 euro ai 2500, mentre per prenotare una mini capanna il cliente dovrà versare 2150 euro.

PROMOZIONI

Ci sono anche delle promozioni speciali per chi pagherà il prezzo in unica soluzione entro il 31 marzo: seconda fila Tucul a 6250 euro, seconda fila centrale 5290 euro, terza fila denominata "smart family" 4350 euro. Tutti gli stabilimenti, in questi giorni, pubblicheranno le tariffe. La spiaggia "Miramare" in lungomare Marconi, dopo diversi anni in cui le tariffe sono rimaste invariate, quest'anno applicherà dei lievi aumenti nell'ordine del 2,5 per cento. "Venezia Spiagge" ha preannunciato che non ci saranno aumenti, rispetto al 2023, solo qualche riallineamento in alcuni settori, ma senza rincari. Siamo solo alle prime battute di un quadro che si va via via componendo. Ma al Lido è già forte la voglia di estate e di mare.