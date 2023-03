LIDO DI VENEZIA - Prenotazioni a gonfie vele per la stagione balneare 2023 al Lido. A due settimane dall'apertura delle prenotazioni delle capanne, gli stabilimenti balneari dell'isola viaggiano già tra il 60 e l'80% di occupazione delle capanne da parte degli storici clienti. Un dato che ha sorpreso un po' tutti anche tra gli addetti ai lavori. A questi ritmi è facile immaginare che in un altro paio di settimane si possa arrivare velocemente a superare il 90 per cento per quanto riguarda le capanne stagionali. A "spingere" questo boom, in parte in atteso, sono stati anche gli sconti, e tutte le promozioni che ogni stabilimento ha messo in atto per invogliare la clientela.

C'è grande interesse e questo si è visto anche dalle code che si sono registrate, fin dal 2 marzo, ai vari punti informativi. Ad esempio il punto informativo che "Venezia Spiagge" ha aperto a Mestre, con Vela, il primo giorno ha fatto registrare una quarantina di presenze. Ci sono tutti i presupposti perché la prossima sia un'estate da "tutto esaurito" al Lido. Dopo anni di immobilismo si respira un nuovo, positivo, fermento. Dalle promozioni, a chi paga in anticipo , sino alle nuove iniziative.

"Dopo due anni di Covid - spiega Pierluigi Padovan presidente di Venezia Spiagge - c'è voglia di socializzare e stare all'aria aperta. Già lo scorso anno era così, ma probabilmente c'era ancora in tanti la paura del contagio. Nei nostri stabilimenti abbiamo già più del 60 per cento delle conferme. Siamo rimasti sorpresi anche noi. E i dati sono in crescita giorno dopo giorno". Soddisfatta anche la nuova gestione della spiaggia Des Bains 1900.

"Eravamo ottimisti - conferma il presidente della società di gestione Alessandro Berton - ma non ci aspettavamo così tanto entusiasmo. Abbiamo già centinaia di prenotazioni e anche molti clienti storici del Des Bains che negli ultimi anni si erano allontanati e che quest'anno vogliono tornare".

Al Lido c'è sempre stata una clientela storica affezionata che torna nella stessa capanna anche da 40-50 anni. "Siamo già, con le prenotazioni arrivate, all'80 o 90 per cento di occupazione - chiude Alessandro Rizzo del Capli Consorzio Alberghi - la nostra è una clientela storica e affezionata che mantiene una lunga tradizione. Una signora, incontrata in questi giorni, ha la capanna da noi da 54 anni, un record. Per cui sapevamo che la clientela storica, da noi e nelle altre spiagge, sarebbe tornata con grande affetto e entusiasmo. La caratteristica del Lido è quella di avere una clientela ben fidelizzata".