Lido di Venezia. I vandali devastano dieci capanne al Des Bains appena sistemate

LIDO DI VENEZIA - Proprio l'altroieri erano appena terminati i lavori di ridipintura, arredo e allestimento delle nuove capanne. Poche ore più tardi, quelle stesse capanne, appena sistemate dalla nuova gestione dello stabilimento balneare del "Des Bains 1900", in lungomare Marconi al Lido, sono entrate nel mirino di un raid vandalico, che si è consumato nella notte tra sabato e domenica. Ieri mattina l'amara sorpresa trovata, al risveglio, dai nuovi gestori.



IL BILANCIO

Un primo bilancio, ancora provvisorio parla di almeno 10 cabine, tra la prima e la seconda fila danneggiate in modo grave. Sono state divelte alcune strutture portanti in legno, ma i vandali hanno anche pensato di concludere l'azione dando fuoco ad alcune tende. La zona interessata al raid è stata quella, all'interno dello stabilimento balneare Des Bains, che dalla "Pagoda" porta verso il "Consorzio". L'ammontare dei danneggiamenti è di oltre 10mila euro. Non un episodio di poco conto, insomma, soprattutto se si considera che tutto ciò è accaduto a un mese esatto dall'apertura della stagione balneare, prevista al Des Bains, per il primo giugno, e quindi complicando ancor più una corsa contro il tempo, già non facile. "D.B. Lido", la nuova società di gestione dello stabilimento che ha ricevuto l'incarico da Coima Sgr" titolare della concessione demaniale, ha sporto denuncia ieri ai carabinieri del Lido, contro ignoti per quanto accaduto. Le indagini sono in corso e i nuovi gestori hanno espresso massima fiducia nelle forze dell'ordine e nelle autorità competenti affinchè venga fatta chiarezza sulla vicenda. Al tempo stesso non hanno potuto nascondere una grande amarezza, perché questa azione ha vanificato settimane di lavoro.



I SOSPETTI

«Siamo molto dispiaciuti ma non ci arrendiamo - è stato il primo commento dell'amministratore della nuova società di gestione della spiaggia, Alessandro Berton - non vogliamo dare colpe a nessuno, ma al tempo stesso appare altrettanto evidente che è singolare che l'atto vandalico abbia colpito proprio le capanne che avevamo appena finito di sistemare. Ci tiriamo su le maniche e cercheremo di rimettere a posto i danni appena subiti, anche se sarà difficile ripristinare quelle capanne, vista anche la grande difficoltà a reperire sul mercato le materie prime che sono necessarie. Abbiamo rilevato la gestione della spiaggia Des Bains, con l'intenzione di apportare un cambio di passo e riportare la spiaggia del Des Bains come la conoscevano i veneziani nel suo momento di splendore. Un impegno, non solo imprenditoriale, ma che crediamo di avere assunto con l'intera città».