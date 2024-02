Lido e Pellestrina, il grande rilancio delle isole passa per le navi traghetto

"Lido di Venezia e Pellestrina: tante grandi e piccole cose per il rilancio di queste due nostre isole". E' la ricetta dell'assessore comunale lidense al Bilancio e alle società partecipate, Michele Zuin che illustra i risultati centrati nel 2023, ma guarda anche agli obiettivi da raggiungere nel 2024, allargando l'orizzonte temporale al prossimo anno.



"Il rilancio di un territorio si ottiene con grandi progetti e idee spiega Zuin ma non vanno dimenticate anche tante piccole cose, ugualmente importanti, perché vanno ad incidere sulla quotidianità dei cittadini. E poi chiaro che c'è la bellissima novità Unicamillus (e la necessità di fare campus e studentati) e arriverà un enorme beneficio del rilancio dell'area dell'ex ospedale al mare da parte di un privato".





Ecco alcuni dei progetti portati a termine lo scorso anno.

Si sono conclusi i lavori all'ex palazzo del Casinò come centro congressi e la nuova sala Perla in collaborazione con Biennale. C'è stato un impegno sempre più costante con sfalci e manutenzioni. Sono stati sostituiti tutti gli alberi del piazzale Santa Maria Elisabetta con dei gelsi che sono più alti belli ombreggianti. Altro punto forte l'attenzione alle manutenzioni delle scuole, agli impianti sportivi, palestre aree gioco scoperte nei parchi. A Pellestrina, poi, una nuova pista ciclabile. Seguirà il rifacimento completo di "campo tre rose" con asfaltatura e creazione di parcheggi".



Le spiagge del Lido hanno avuto un grande rilancio.

"Stanno diventando un fiore all'occhiello del Lido, non solo dal lato di Venezia spiagge dove continuano gli investimenti e ci saranno delle belle novità quest'estate ma anche grazie ai privati che stanno rinnovando spiagge e terrazze a mare".



Varato poi un piano per le nuove asfaltature dell'isola.

"E' partito con via Dardanelli - ricorda l'assessore - continuerà a primavera e autunno. Verrà presentata a breve dalla Regione Veneto una nuova pista ciclabile al Lido. Verrà costruita all'interno del progetto di percorso ciclabile turistico per collegare Torino con Venezia".



Per quanto concerne la mobilità c'è stata la reintroduzione delle linee balneari e della 2 fino al Lido d'estate, l'allungamento delle corse dei ferry boat alla sera tardi, la linea 5.1: praticamente tutta la notte per raggiungere comodamente l'ospedale. Verranno realizzate nei prossimi anni tre nuove navi traghetto.

"La consegna della prima è prevista per febbraio 2025 - conclude Michele Zuin - ed entrerà in esercizio tra aprile maggio. La seconda verrà consegnata ad agosto 2025 ed entrerà in servizio ad ottobre. Si risolveranno una volta per tutte il problema code. Il più grosso investimento in navi traghetto che sia mai stato effettuato. Una grossa considerazione per l'isola del Lido e Pellestrina e i suoi abitanti. Gli abitanti di Pellestrina avranno a disposizione mezzi molto più capienti e si risolverà ogni problema. È chiaro che abbiamo puntato sulle navi più grandi ma risolvendo il problema di Pellestrina spostando unità più grandi che si liberano".