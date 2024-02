Venezia. Ex Coin, Ovs pronta ad aprire entro aprile: dopo anni di trattative raggiunto l'accordo sull'affitto

VENEZIA - Torna la luce nel palazzo che per anni ha ospitato Coin Excelsior. Lo storico edificio, affacciato sul canale e a due passi da campo San Bortolo, a fine aprile aprirà con le insegne di Oviesse, marchio che in centro storico è già presente con due negozi in calle Goldoni e in Strada Nuova. Due giorni fa l'amministratore delegato di Ovs, Stefano Beraldo, è entrato negli spazi chiusi da sette anni per dare un'occhiata e per farsi direttamente un'idea dei lavori che serviranno per ridare vita all'imponente edificio di proprietà della società Drizzly di Paola Coin.

TRATTATIVA

Evidentemente le parti, dopo un iniziale approccio che non era andato bene visto che la proprietà in passato aveva chiesto un corposo rialzo da 650mila euro l'anno e quasi tre milioni e mezzo, hanno trovato una base condivisibile per l'affitto. Da qui lo sbarco, avvenuto a ritmo sostenuto, del gruppo Oviesse.

«Siamo arrivati da pochi giorni - conferma infatti l'amministratore delegato di Oviesse Stefano Beraldo - e abbiamo avviato la prima azione di pulitura degli spazi visto che la chiusura risale a circa sette anni fa. Ora, a breve, partiranno i lavori veri e propri, anche se va detto che da quello che ho visto gli interni del palazzo sono in buone condizioni. In passato c'era già stata una ristrutturazione per cui da quel che ho visto l'altro giorno non serviranno grandi interventi e i lavori dovrebbe procedere velocemente».

Ora si apre un nuovo capitolo per il commercio veneziano anche se va detto che la vicinanza con il T Fondaco potrebbe creare qualche difficoltà visto il tipo di proposta.

Ma a quanto pare che questo aspetto è stato valutato.

LA PROPOSTA

«A breve illustreremo ufficialmente la proposta per la città - assicura Beraldo - posso comunque anticipare che proporremo una formula, diciamo, più a buon mercato rispetto al Fondaco, ma su questo stiamo definendo tutti i dettagli dell'operazione. L'unica cosa che possa già anticipare fin da adesso, in vista dell'avvio dei lavori, è che la nostra offerta stupirà i veneziani anche perchè si tratta di una formula nuova rispetto agli altri negozio conosciuti dai clienti della città».

Un progetto ambizioso, da quel che si può capire in questa prima fase, che si inserisce su una progettualità già avviata in altre grandi città.

Un altro capitolo di questa operazione riguarda il lavoro. Dal punto di vista occupazionale Oviesse ci tiene a ricordare che aveva in parte riassunto il persone che a suo tempo aveva lavorato nel palazzo. Complessivamente in tutta la struttura che ci sviluppa su vari piani, saranno operative circa trenta persone, ma la definizione di tutti questi aspetti verrà completata nei prossimi giorni. Beraldo, infine, ci tiene a sottolineare soprattutto le positive ricadute occupazionali che interesseranno prevalentemente i più giovani.