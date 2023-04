Ovs: balzo deciso degli utili, focus anche su estero e web

VENEZIA - Ovs in decisa crescita e previsioni positive. La catena di vendita d'abbigliamento veneziana ha chiuso il bilancio al 31 gennaio 2023 con vendite nette a 1.513 milioni, su dell'11,3% rispetto al periodo precedente. Bene soprattutto Upim: + 17,4% con vendite oltre i 345 milioni. Ebitda di gruppo rettificato a 180,2 milioni (+ 22,4%, 56,1 milioni nel quarto trimestre, + 31,5%), più che compensate le forti tensioni sui costi del prodotto e sulle forniture. L'utile netto consolidato rettificato sale a 78,4 milioni, + 75,2%. Il dividendo proposto all'assemblea aumenta del 50% a 6 cent, titolo + 1,15% ieri in Borsa. «Tutti i marchi registrano andamenti positivi. Traffico e scontrino medio sono in crescita», sottolinea una nota del gruppo con primo azionista il fondo Tamburi. Bene dunque anche la controllata Stefanel, anche se la nota non entra nel dettaglio. La posizione finanziaria netta rettificata è pari a 162 milioni.

L'Ad Stefano Beraldo sottolinea che nei prossimi anni la società «prevede una forte crescita, frutto di importanti nuovi progetti sui prodotti, dell'ulteriore espansione e valorizzazione della rete di vendita in Italia e all'estero, della crescita dell'e-commerce e della messa a terra di numerosi progetti in ambito digitale, nonché della sempre costante valorizzazione del capitale umano». Il manager rivela che l'andamento delle vendite nello scorso febbraio è stato molto positivo, con una crescita di oltre il 10% rispetto al 2022 per tutte le insegne.



BENE UPIM



«I risultati ad oggi conseguiti, uniti a costi delle materie prime finalmente in calo pure in un contesto di inflazione ancora elevata e tensioni sul potere di acquisto dei consumatori - sostiene Beraldo - ci rendono confidenti per un 2023 con performance positive. Continueremo l'arricchimento dell'assortimento nella fascia premium. L'offerta di Ovs sarà ulteriormente ampliata con l'introduzione di Piombo Kids e il rilancio di B Angel per la donna giovane, mentre Upim beneficerà della rivisitazione del marchio Les Copains, acquisito nel 2022». Spinta poi sulla «cura della persona e nell'accessorio, in particolare nel gioiello. Segmenti attualmente in forte crescita». Per Beraldo «il negozio fisico sta tornando a dimostrarsi il canale preferito dagli italiani per il loro shopping di abbigliamento. È inoltre in fase di test un nuovo formato di negozio dedicato esclusivamente alla biancheria intima, primi risultati soddisfacenti». Procede la realizzazione del polo di innovazione tecnologica in Puglia per la ricerca su digitale, intelligenza artificiale e cyber security, e dove sarà operativo anche un centro logistico per il ricondizionamento dei capi in ottica.