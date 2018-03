Chiusura di Coin, l'ultimo tentativo â€‹per salvare magazzino e lavoratori

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - Tentare il tutto per tutto per, provando a contattare il nipote di Paola Coin. Ci proverà l'assessore comunale alla Gestione del Patrimonio Renato Boraso, nella speranza che il giovane possa intercedere con la nonna per cambiare la sorte del. Fino ad oggi, infatti, i tentativi di ricevere udienza dalla proprietaria del palazzo sul ponte de l'Olio sono sempre falliti. Nonostante il cognome, Paola Coin non ha più nulla a che fare con la società che gestisce lo store su più piani. «Farò di tutto a nome del sindaco - afferma Boraso - per cercare di non arrivare alla chiusura, siamo molto preoccupati per i lavoratori». Trenta dipendenti hanno visto aprire la procedura di licenziamento e una decina di giorni fa gli ufficiali giudiziari hanno notificato l'atto di precetto per il rilascio dei locali, entro il 12 aprile. Segnale che la proprietà è ormai determinata a rientrare in possesso dell'immobile eIeri mattina l'assessore Boraso ha incontrato il manager Stefano Beraldo, azionista di Coin Srl. «A nome del sindaco ho portato la grande preoccupazione per i. Al di là di quello che accadrà martedì 20 in tribunale e venerdì 23 in Regione, si innesca un meccanismo che porterà un grosso contenzioso»...