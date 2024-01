PORDENONE - Un altro annuncio, come sempre affidato ad uno dei più noti portali su internet che si dedicano alla compravendita di immobili, tocca un locale storico del centro di Pordenone. È stato infatti messo in vendita il Bar Bacco, locale famoso soprattutto per la musica rock e la birra che si trova in vicolo delle Acque, in pieno centro. Il prezzo è stato calcolato in 130mila euro e l'annuncio è comparso da pochi giorni. È bene ricordarlo: non si tratta di un locale che chiude, ma di uno dei tanti bar che ormai finiscono in vendita su tutto il territorio. Sono decine, infatti, gli annunci dello stesso tipo che si possono trovare sui più noti portali di compravendite e che riguardano solamente il territorio cittadino pordenonese. Un'escalation che va avanti da dopo la pandemia, quando i costi sono schizzati verso l'alto anche a causa della guerra in Ucraina. Oggi sono sempre di più, appunto, i titolari dei locali pubblici che vogliono vendere il proprio bar o il proprio ristorante. E il cosiddetto turnover, viste alcune condizioni economiche, non è garantito come un tempo