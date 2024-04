Casa in vendita a 1 euro in Sicilia, Yasmina decide di comprarla: «Ecco quanto ho speso davvero e cosa ho trovato all'interno»

Case in vendita a un euro, sono davvero un'occasione oppure no? Negli ultimi anni sono diventate popolari le iniziative dei borghi e delle comunità rurali che offrono in vendita abitazioni a basso costo con l'intento di ripopolare piccoli comuni e portare nuova linfa alla vita economica e culturale di paesi destinati altrimenti a scomparire.

Dove acquistare case a 1 euro?

Una tendenza che ha preso piede anche in Italia, dove in alcuni paesi le case vengono vendute per un solo euro. Un'offerta affascinante, che può fare gola a chi è in cerca di un'abitazione e ha poco budget da investire o - nella gran parte dei casi - a stranieri in cerca di una casa in Italia, ma che nei più diffidenti instilla spesso il dubbio che «ci sia sotto qualcosa».

Casa a 1 euro in Sicilia

Ebbene, da TikTok arriva la testimonianza di una ragazza che ha effettivamente comprato casa a un euro in Sicilia, e ha svelato tutte le spese nascoste, oltre ad aver accompagnato i suoi follower in un un home tour dove mostra gli interni dell'appartamento. Yasmina Rakib Requena ha comprato la sua casa a un euro nel comune siciliano di Mussomeli (Caltanissetta), poco più di 11.000 abitanti.

Si tratta di un'abitazione a quattro piani, con seminterrato e mansarda. Naturalmente gli impianti dell'intero edificio necessitano di interventi di ristrutturazione obbligatori per renderlo abitabile, ma Yasmina è entusiasta del suo acquisto e del panorama di cui gode la casa.

Come funzionano le case ad 1 Euro?

Oltre all'euro simbolico speso per l'acquisto della casa, la donna spiega di aver speso anche 490 euro per la gestione immobiliare e 2.500 euro per le spese notarili, mentre al momento non ha ancora un preventivo sui costi di ristrutturazione. «In altre parole, il terreno lo hai pagato 1 euro. E se spendi 35.000 euro in ristrutturazione costa comunque poco», il commento di uno degli utenti della piattaforma.