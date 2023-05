VILLAMARZANA (ROVIGO) - Villa Cagnoni-Boniotti è stata venduta all'asta. La cinquecentesca dimora di campagna, di proprietà della famiglia Viaro, è stata infatti acquistata da una società rodigina di multiservizi, per poco più di 800mila euro. La villa, oggetto di un contenzioso con l'impresa edile esecutrice di alcuni ingenti lavori, era stata messa all'asta fallimentare, in seguito ad un decreto ingiuntivo del Tribunale, successivo alla richiesta della ditta, che vantava un credito con i Viaro. La prima asta il 3 febbraio era andata deserta e la base era stata di 1,388 milioni di euro. Pareva che tutto si fosse risolto, dato che la famiglia di Occhiobello si era attivata per mettersi d'accordo con il soggetto creditore. Invece così non è stato ed ecco che il 28 aprile, si è svolta una seconda asta, che prevedeva un prezzo base di 1,110.000 euro, a fonte di un'offerta minima di 832.500. In questo caso si è presentato un acquirente, una società polesana che si occupa di vari ambiti, che si è quindi portato a casa la villa a ridosso della Transpolesana.



AMAREZZA

«Per noi si tratta di un duro colpo da digerire, in quanto eravamo arrivati vicinissimi a chiudere tutta la situazione di scoperto con l'impresa edile - afferma dispiaciuta Margherita Viaro, da sempre il punto di riferimento di villa Cagnoni-Boniotti, per l'organizzazione degli eventi -. I nuovi proprietari hanno 120 giorni prima di prendere il totale possesso della villa. Ci hanno chiesto un incontro, nel corso del quale capiremo le reali intenzioni di utilizzo della villa: se proseguirà ad essere vissuta da tutti o se invece resteraà chiusa al pubblico. In questi quattro mesi, il giudice ci ha comunque concesso di proseguire con le iniziative che avevamo già calendarizzato. C'è infatti tutta una lunga parte burocratica, prima del passaggio definitivo di consegne, che parte dal pagamento della cifra fino ad arrivare alla firma».



WEDDING AWARDS

Ha quasi il sapore della beffa, il recente importante premio riconosciuto ai gestori della villa che si trova nel borgo di Gognano. Villa Cagnoni Boniotti aveva infatti vinto il Wedding Awards 2023, da parte di Matrimonio.com, il portale più importante dedicato ai matrimoni. E mentre le varie fioriture di primavera hanno reso il parco bello più che mai, in vista della nuova stagione, una profonda tristezza è scesa anche nel vice sindaco uscente, Daniele Menon, che sabato scorso si è recato in villa per celebrare un matrimonio. «Mi auguro solo che i nuovi proprietari possano continuare il lavoro fatto in tutti questi anni dai Viaro - afferma Menon - Altrimenti c'è il rischio che la piccola frazione di Gognano torni ad essere morta, come una decina di anni fa, ossia prima dell'apertura di villa Cagnoni-Boniotti. Qui vengono svolti tanti eventi, compresa la sagra dedicata al patrono San Bartolomeo, della vicina chiesetta».