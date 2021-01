JESOLO - Edilizia residenziale pubblica, all'asta sette appartamenti. Si tratta di alloggi di proprietà comunale da tempo senza inquilini e messi in vendita dallo stesso Comune. In questo modo l'ente recupererà delle risorse per sistemare altri alloggi che verranno poi assegnati alle persone in graduatoria.

Nei giorni scorsi gli uffici municipali hanno pubblicato il bando di vendita che verrà effettuata alle 9 del prossimo 23 febbraio direttamente in Municipio. Gli interessati dovranno presentare le offerte entro le 13 del 10 febbraio, assieme a un deposito cauzionale di mille euro. Gli alloggi si trovano tutti all'interno di tre condomini tra via Corer, Borgo Nuovo e Romero. Diverse le soluzioni proposte, con metrature variabili dai 45 ai 70 mq. Già in questi primi giorni sono state diverse le offerte protocollate in Municipio, soprattutto da parte di famiglie e giovani coppie. In ogni caso la partecipazione al bando è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa. I partecipanti non dovranno quindi essere titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, abitazione o nuda proprietà. «La decisione di vendere queste unità spiega il vicesindaco Roberto Rugolotto è legata a due motivazioni. Da una parte c'è un'esigenza gestionale perché questi appartamenti si trovano tutti all'interno di alcuni condomini dove sono presenti dei proprietari privati, le esigenze spesso sono diverse e la gestione delle diverse situazioni può essere difficoltosa. Il nostro Comune, grazie alla vendita, potrà poi ottenere delle risorse che saranno utilizzate per la messa a norma, soprattutto a livello di impiantistica, di altri alloggi comunali che una volta sistemati potranno essere messi a disposizione degli aventi diritto. Non essendoci infatti le risorse per costruire nuove abitazioni, riteniamo indispensabile sistemare gli appartamenti esistenti per dare risposte ai cittadini. Già in questi primi giorni di pubblicazione del bando sono arrivate diverse offerte, circostanza che ci fa ipotizzare l'esito positivo delle vendite». La vendita sarà effettuata mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, intendendo per tale chi fornirà l'offerta migliore e superiore rispetto ai prezzi di vendita. Per eventuali chiarimenti, per visionare gli atti ed effettuare i sopralluoghi negli immobili, gli acquirenti possono rivolgersi all'Ufficio patrimonio del Comune.

