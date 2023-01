ADRIA (ROVIGO) - Palazzo Tassoni mette in vendita alcuni suoi gioielli per fare cassa: tra questi l'ex casa dei socialisti, di riviera Battisti- piazzetta Merlin, stimata 192.265,92 euro, entrata nel patrimonio del Comune nel 2018. È di 2.108.555, 92 euro il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari promosso dalla giunta per il triennio 2023-25: 658,552.92 euro, il Comune proverà già a incassarli entro fine anno. In vendita per 40mila euro, una vecchia costruzione su due piani di 85 metri quadrati circa, sita in via Filippo Corridoni. L'unità, in condizioni scadenti, è dotata anche di area scoperta. Nell'elaborato sono stati inseriti gli ex uffici Inps di via Bortolo Lupati, della consistenza di 480 metri quadrati, per un valore di 295mila euro. Nel piano anche un piccolo relitto di terreno intercluso di 14 metri circa su via Carbonara Vecchia con un valore 840 euro, un lotto di 2.100 metri in via Fonsatti, nel centro della frazione Mazzorno Sinistro.



EX CASA DEL FASCIO

Il lotto, stimato 31.500 euro, non è altro che il terreno di risulta dell'ex casa del fascio del paese della sinistra Po. All'asta andranno anche una porzione di terreno di forma triangolare di 11 metri quadrati, del valore di 500 euro, nei pressi degli impianti sportivi di Baricetta. In zona Borgo Dolomiti, inoltre, per 17.200 euro sarà alienata una porzione di terreno di 400 metri accessibile da via Brusasca. Due i lotti alienabili in località Smergoncino, in zona Aia: il primo, circa 1.586 metri, andrà all'asta per un valore di 23.790 euro: il secondo, di metri 3.434, avrà una base di partenza di 51.510 euro. La decisione di alienare l'ex circolo Dante Gallani sarà sicuramente un tema caldo per la prossima campagna elettorale, trattandosi di una sorta di simbolo per la comunità adriese, a prescindere dai colori politici. L'ex sede dei socialisti, che si estende su due piani con annessa pertinenza, fu costruita dopo l'alluvione del 1951 su terreno demaniale. In passato l'edificio è stato parte integrante del patrimonio del giornale socialista La Lotta, con sede a Milano, e negli anni è stato poi dato in concessione dal demanio alla Croce Verde, che l'ha gestito fino al 2017.



«Si tratta - diceva solo qualche anno fa l'assessore ai lavori pubblici Marco Terrentin - di un edificio significativo dal punto di vista storico e politico per Adria, noto come la ex casa dei socialisti e per il ruolo che ha avuto in passato, il partito in questione. L'acquisizione dello stabile ora si dovrà tradurre nella valorizzazione della sua posizione strategica, situata proprio a due passi da palazzo Tassoni. E per non rischiare che il fabbricato diventi fatiscente, stiamo vagliando un progetto per rendere agibile la struttura anche per associazioni che potrebbero rivalutarlo per eventi culturali». L'operazione per il passaggio dell'ex circolo Gallani nella disponibilità del Comune era avvenuta sotto la giunta Barbujani, l'11 settembre 2017.L'amministrazione comunale prevede di alienare nel corso del 2024 e del 2025 beni per circa 1,5 milioni.