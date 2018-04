Sfratto negozio Coin, no del giudice alla richiesta di proroga: fuori il 12

VENEZIA - Il tribunale civile ha respinto questa mattina il ricorso sulla proroga presentato da Coin Srl per restare all’interno del palazzo che ospita lo storico negozio sul ponte de l'olio in centro a Venezia dopo lo sfratto imposto dalla proprietà dell’immobile. Il primo round in tribunale lo vince Paola Coin e ora la Srl attende che arrivino le motivazioni per decidere se impugnare o meno il provvedimento. Al momento quindi lo sfratto imposto dalla proprietà allo store per il 12 aprile resta confermato. Delusi i dipendenti che confidavano in una proroga.



