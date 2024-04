Venezia. Ovs apre il suo negozio al ponte dell'ex Coin chiuso ormai da sette anni

VENEZIA - L'attesa è finita. Dopo sette anni di chiusura a cui i veneziani non si sono mai rassegnati, riaprono le porte al pubblico gli spazi che per lungo tempo hanno ospitato prima Coin e poi Coin Excelsior. Sabato 20 aprile Ovs inaugurerà il suo negozio in quella che il Gruppo definisce una location di grande prestigio, dando la possibilità alla clientela di curiosare per la prima volta, fra i quattro piani distribuiti su oltre duemila metri quadri, tra la merce esposta. I lavori intanto procedono spediti e in vista del prossimo fine settimana saranno portati a termine. Ieri intanto, nella tarda mattinata, le finestre che danno sul ponte de l'Ogio erano aperte, permettendo ai passanti di alzare lo sguardo e di curiosare all'interno per qualche istante, cercando di cogliere in anteprima qualche dettaglio nel design scelto per il nuovo store Ovs. Nel progetto saranno coinvolte una trentina di persone, pronte a prendere parte all'avvio di un nuovo capitolo tutto da scrivere, partito nelle settimane scorse da una necessaria azione di pulitura degli spazi. Anche se va detto che gli interni del palazzo si sono fin da subito presentati agli addetti ai lavori, nonostante la chiusura prolungata, in buone condizioni. In passato infatti c'era già stata una ristrutturazione che ha permesso di evitare di mettere in campo interventi consistenti, permettendo ai lavori in programma di procedere senza intoppi. Basterà attendere ora qualche giorno ancora per svelare finalmente i dettagli di una formula che si annuncia nuova rispetto agli altri punti vendita già conosciuti dai clienti della città d'acqua.