di Marco Corazza

LEGGI ANCHE

La vittima si trovava a bordo di una utilitaria Peugeot , il mezzo pesante aveva targa ungherese. Entrambi i veicoli sono finiti fuori carreggiata, riportando pesanti danni. A preoccupare da subito sono state le condizioni della giovane donna, soccorsa e trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre, ma gli sforzi dei medici si sono rivelati vani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sulla Romea a, la viabilità va in tilt. Unpoco dopo le 8 è fuoriuscito dalla Statale, finendo nel fossato. L'incidente ha coinvolto anche un'auto che si è scontrata con il camion: la donna ferita, unarimasta incastrata nell'abitacolo, è poi deceduta in ospedale. Si è poi saputo che la giovane - sposata da poco più di due anni - aspettava un bambino.Immediati i soccorsi. Il conducente del pesante mezzo è rimasto illeso.L'incidente è accaduto al chilometro 115 della. Sul posto si sono precipitati anche iper i rilievi di quanto accaduto. Per loro anche il difficile compito di gestire lasulla trafficata strada statale, rimasta chiusa parzialmente. Il traffico è infatti gestito su una unica corsia con l'istituzione del senso unico alternato. Inevitabili le code che hanno già raggiunto un paio di chilometri.