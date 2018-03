Scontro frontale sulla Triestina â€‹Tre persone ferite in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Alle 10.30 della mattina del primo marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per lotra duelungo laall’altezza del Montiron:. La squadra intervenuta da Mestre ha messo in sicurezza la Hyundai Accent e la Renault Captur e soccorso insieme al personale del 118 i tre feriti, che sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.