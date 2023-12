Giulia, si attende il via libera per la sepoltura e il doppio funerale del 5 dicembre con l'arrivo di Mattarella. L'autopsia è durata in totale 14 ore

PADOVA - L'Istituto di medicina legale di Padova ha comunicato già ieri sera alla Procura di Venezia, dopo 14 ore di esame, che le operazioni necroscopiche sul corpo di Giulia Cecchettin sono terminate.

IN TOTALE 14 ORE DI AUTOPSIA

È durata in totale 14 ore l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin. L'esame, iniziato venerdì alle 9.30 , è terminato alle 23.40 di ieri sera. Una durata, si spiega, dovuta alla complessità e al gran numero di accertamenti tramite i quali i periti hanno risposto ai quesiti della Procura. Le cause della morte di Gulia vanno riferite in ogni caso alla lesività delle coltellate ricevute dalla giovane, non tanto al numero dei fendenti o ai traumi, come quello cranico, riportato da Giulia cadendo a terra nella zona industriale di Fossò, nella parte finale dell'aggressione da parte di Turetta.

NON CI SONO SEGNI EVIDENTI DI LEGATURA

Sul corpo di Giulia Cecchettin l'esame necroscopico non avrebbe rivelato tracce evidenti, nè sulla bocca nè sulle mani, di legature con lo scotch. Un pezzo di nastro adesivo - che Filippo aveva acquistato on line prima dell'omicidio - era stato rinvenuto, con tracce di capelli, nella zona della seconda aggressione compuita da Turetta sull'ex fidanzata nella zona industriale di Fossò, sabato 11 novembre. Quanto agli altri traumi vi sarebbe conferma di una frattura cranica sulla vittima, dovuta alla caduta a terra di Giulia, sempre a Fossò, causata dalla furia dell'indagato. Questa ferita però non sarebbe stata da sola determinante nel decesso, avvenuto per dissanguamento.