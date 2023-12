VIGONOVO (VENEZIA) - Intitolare un parco a Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato, con panchine rosse e fiori bianchi È una delle richieste formalizzate alla prima seduta in assoluto del Consiglio comunale dei ragazzi di Vigonovo. I componenti fanno parte delle classi medie della scuola De Gasperi di Vigonovo. Presenti il vicesindaco Luisa Sattin e l'assessore Eros Cacco. Ha portato il saluto anche il sindaco Luca Martello il quale ha sottolineato come il Consiglio comunale dei ragazzi sia un'esperienza educativa importante che può contribuire a formare cittadini responsabili e attivi, nonché a educare ai principi della democrazia e della partecipazione alla vita civile. Anche il vicesindaco Sattin ha espresso parole di elogio per i ragazzi sottolineando come questa sia «un'occasione preziosa per crescere come cittadini consapevoli dei loro diritti e per comprendere come funziona la cosa pubblica, dando valore alle loro aspirazioni e necessità».