Omicidio Cecchettin, gli aggiornamenti. Filippo Turetta: nuovo interrogatorio del pm in carcere. Oggi l'autopsia sulla vittima: attesa per i risultati

Omicidio di Giulia Cecchettin. Oggi è una giornata importante per il caso del femminicidio della giovane studentessa universitaria padovana, da una parte l'ex fidanzato, accusato del delitto, Filippo Turetta, verrà nuovamente interrogato in carcere dal pm Andrea Petroni. Il giovane padovano, va ricordato, si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip, rilasciando tuttavi alcune dichiarazioni spontanee nelle quali aveva ribadito l'ammissione, già data alla polizia tedesca, dell'omicidio. Dall'altra si svolgerà proprio oggi, primo dicembre, l'autopsia sul corpo della vittima, e in serata potrebbero iniziare a trapelare indiscrezioni sui primissimi riscontri.