Omicidio Cecchettin. La posizione dei carabinieri: «Nella denuncia di scomparsa era scritto allontanamento volontario»

VENEZIA - Il «sopralluogo sul posto della segnalata lite», per repertare le tracce di sangue nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo, «avviene nella serata del 12, in seguito all'avvenuto collegamento tra la scomparsa di Giulia e la telefonata al 112» del testimone della sera dell'11 novembre. È una delle risposte fornite dall'ufficio stampa del Comando generale dei carabinieri alle domande poste dalla trasmissione di Rai3 'Chi l'ha visto?' che stasera, 29 novembre, è tornata ad occuparsi del caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin per il quale è stato arrestato Filippo Turetta.

Ad un'altra domanda della trasmissione di Federica Sciarelli, i carabinieri hanno risposto che «la dicitura 'allontanamento volontario'» sulla denuncia di scomparsa presentata dal padre di Giulia la mattina del 12 novembre è «riportata in un documento con voci predefinite, è stata 'barrata' all'inizio della denuncia e successivamente non modificata».