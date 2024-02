Padova. Giulia Cecchettin è dottoressa in Ingegneria biomedica: la cerimonia di laurea al Bo. La rettrice: «Lei un primo violino»

PADOVA - Giulia Cecchettin è dottoressa in Ingegneria biomedica. Chissà cosa avrebbe pensato in quel momento, davanti ai suoi docenti, mentre veniva pronunciata questa frase. Avrebbe sorriso, stretto le mani a tutti e poi si sarebbe diretta verso papà Gino e i suoi fratelli, orgogliosa del traguardo raggiunto. Invece alla cerimonia di laurea di oggi, 2 febbraio, in Aula magna al Bo, Giulia non c'era. Giulia non c'è più, è stata uccisa. La sua pergamena di laurea l'ha ritirata la famiglia. Accusato del suo omicidio l'ex fidanzato, Filippo Turetta, proprio il ragazzo che doveva accompagnarla a comprare il vestito per la laurea al centro commerciale Nave de Vero di Marghera.

La cerimonia

Presenti alla cerimonia la rettrice del Bo, Daniela Mapelli, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, Gaudenzio Meneghesso, e la relatrice della tesi di laurea di Giulia, Silvia Todros. La rettrice nel suo discorso ha definito Giulia un “primo violino” e al termine si è commossa. Anche la relatrice Todros molto commossa, la voce spezzata dall’emozione.

«Quello che è accaduto è stata una tragedia. Non ci sono parole per commentare una vita che viene spezzata. Giulia meritava di vivere la sua vita a modo suo. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle donne della nostra società e capire quando i nostri ragazzi stanno vivendo momenti difficili. Non è un risarcimento questo laurea, era già sua. Abbiamo deciso di intitolarle un’aula studio, un segnale per dire che non dobbiamo mai dimenticare il femminicidio di Giulia. Imperativo è fare, approfondiremo il tema delle discriminazioni». Queste le parole di Gaudenzio Meneghesso, direttore dipartimento ingegneria dell’informazione

Quella data a Giulia Cecchettin è una laurea vera e propria, non una laurea ad honorem. Lo ha spiegato in più occasioni la stessa rettrice del Bo: la 22enne, infatti, aveva adempiuto a tutti gli obblighi di qualsiasi laureando. Aveva superato gli esami, consegnato la tesi e compilato tutti i documenti. Una delle ultime cose che Giulia ha fatto prima di uscire con Filippo ed essere uccisa è stata proprio inviare la tesi e scrivere alla sua relatrice, confermando che tutto era pronto.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin

Giulia Cecchettin è uscita di casa tra le 17.30 e le 18 dell'11 novembre per vedere il ragazzo con cui era fidanzata fino ad agosto, Filippo Turetta. I due avevano continuato a vedersi anche dopo la fine della loro storia e, quella sera, si erano dati appuntamento per fare un giro insieme al centro commerciale di Marghera, "La Nave De Vero" e per raggiungerlo hanno utilizzato l'auto di lui, la Fiat Punto Nera. I due si sono fermati alla Nave De Vero fino alle 22.45, momento in cui, il cellulare di lei ha agganciato il ripetitore telefonico di Marghera, proprio nei pressi del centro commerciale.

L'auto si è poi fermata nel parcheggio dell'asilo di Vigonovo (che dista circa 150 metri da casa della famiglia Cecchettin) dove, alle 23.18 un residente della zona, ha sentito due persone litigare violentemente. Il testimone ha riferito alle forze dell'ordine «di aver udito una voce femminile urlare "così mi fai male" chiedendo ripetutamente aiuto», come si legge nell'ordinanza. E ha poi aggiunto: «di aver visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra». I due si sono poi allontanati a bordo di una Fiat Grande Punto di colore scuro di cui però «non era riuscito a scorgere il numero di targa». Lì, stando ad accertamenti successivi, sono state trovate delle tracce di sangue, un coltello da cucina con una lama di 21 centimetri senza manico e un'impronta parziale di una scarpa insanguinata.

La Punto è poi ripartita e alle 23.28 è transitata attraverso il Varco Ovest d'ingresso. Un minuto dopo, il telefono di Filippo Turetta ha agganciato la cella radio della zona industriale di Fossò. L'auto ha transitato anche in via VI Strada e via delle Industrie ripresa dalle telecamere di una ditta della zona. Alle 23.40 proprio i sistemi di videosorveglianza della ditta Dior hanno immortalato una persona che fugge in direzione di viale dell'Industria «inseguita da un'altra più veloce che la raggiunge e la scaraventa a terra». Nell'ordinanza si legge ancora: «la persona inseguita cade violentemente a terra all'altezza del marciapiede» e da lì non si muove più. Nel video si vedono due persone che, dall'analisi della fisionomia, corrispondono a Giulia Cecchettin (alta un metro e 60) e Filippo Turetta (alto 1 metro e 88). Dai successivi accertamenti sulla via della strada industriale, le forze dell'ordine hanno trovato delle tracce di sangue in corrispondenza del marciapiede dove dalle telecamere si vede la persona cadere. Sempre lì, è stata rinvenuta «una porzione di nastro telato argentato intrinso di sostanza ematica - omissis - probabilmente applicato alla vittima per impedirle di gridare».

La macchina è poi ripartita e alle 23.50 è stata vista mentre transitava attraverso il Varco Nord Uscita in via Provinciale. Una settimana dopo, il 18 novembre, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giulia Cecchettin in una zona di montagna distante circa due ore di auto dal luogo delle aggressioni in località Piancavallo di Aviano, nel pordenonese, lungo la strada turistica di Pian delle More. Il giorno seguente Turetta è stato arrestato in Germania.