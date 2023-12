Padova. Giulia Cecchettin, la cerimonia di laurea si terrà a febbraio

PADOVA - La cerimonia di laurea per Giulia Cecchettin si terrà venerdì 2 febbraio 2024. Il Senato accademico dell'Ateneo patavino ha approvato questo pomeriggio, 12 dicembre, la delibera che conferisce il titolo alla memoria in Ingegneria Biomedica alla 22enne di Vigonovo, per il cui omicidio è in carcere l'ex fidanzato Filippo Turetta.

Il diploma di laurea sarà consegnato alla famiglia di Giulia. La 22enne avrebbe dovuto laurearsi pochi giorni dopo la sua scomparsa, l'11 novembre. Aveva inviato la tesi alla relatrice proprio il pomeriggio in cui è uscita con Turetta per andare alla Nave de Vero a trovare dei vestiti per il grande giorno. La rettrice Daniela Mapelli sin da subito aveva chiarito che Giulia avrebbe avuto la sua laurea. Ora resteranno da mettere a punto i dettagli della giornata assieme al papà, Gino Cecchettin.