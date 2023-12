Giulia Cecchettin, due eventi a Vigonovo in memoria della 22enne uccisa dall'ex fidanzato. Il sindaco: «Nell'organizzazione papà Gino»

VIGONOVO - «Stiamo selezionando un paio di appuntamenti in memoria di Giulia Cecchettin, che avranno luogo presso il nostro Comune nel mese di gennaio e nella cui organizzazione è coinvolto anche il padre Gino Cecchettin». Lo ha detto oggi il sindaco di Vigonovo, Luca Martello.

Il 2 febbraio ai familiari della giovane uccisa dall'ex fidanzato sarà inoltre consegnata dall'Università di Padova la laurea che Giulia avrebbe dovuto discutere il giovedì successivo all'omicidio.

I contatti con il padre di Giulia «sono pressoché quotidiani - ha detto il primo cittadino -. L'ho incontrato anche oggi nell'ambito della consegna delle borse di studio Opera Pia Legato Alpi, assegnate ogni anno agli studenti più meritevoli del territorio» frequentanti gli istituti secondari di primo e secondo grado. Uno dei due contributi è andato al fratello di Giulia, Davide.

In mattinata, Martello si era espresso in merito alla necessità di trovare soluzioni contro la violenza di genere, alla luce del recente femminicidio di Vanessa Ballan, giovane madre di Riese Pio X (Treviso). «Siamo costretti a tornare su argomenti che qui da noi sono stati all'ordine del giorno troppo a lungo - ha detto -. Ci auguriamo che il Natale possa essere un momento di riflessione in cui tutti cerchiamo di trovare un nuovo impegno per porre fine a una storia sempre più difficile da sopportare», ha concluso.