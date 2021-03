Coronavirus in Veneto: cala lentamente la curva, 1.404 nuovi casi e 11 morti Il bollettino

Coronavirus in Veneto: diminuisce, seppur lentamente, la curva dei nuovi contagI: sono stati 1.404 nelle ultime 24 ore secondo quanto emerge dal bollettino regionale. Ieri erano stati 1.759. In totale, nella regione, si contano 378.663 positivi dall'inizio della pandemia, mentre sono 39.649 gli attualemnte positivi. I morti da ieri sono 11 (ieri erano stati 17) con un totale di 10.528. Gli attuali positivi sono 39.641 (+418). I pazienti in ospedale sono 1.832 e in terapia intensiva 285.

