Covid Veneto, 613 nuovi positivi e 1 morto. Ricoveri in calo. Bollettino

Coronavirus Veneto, 613 nuovi positivi e 1 morto nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 16 settembre 2021.

Le persone attualmente positive sono 12.456, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.732. I guariti sono 439.632.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Venezia (49), seguita da Padova (39) e Vicenza (38). Il grosso dei nuovi positivi (433) è indicato nel bollettino alla voce "Domicilio fuori Veneto".

In calo i ricoverati in ospedale nelle aree non critiche: sono 261 contro i 272 di mercoledì, lieve aumento invece nelle terapie intensive (56, +3).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 16 settembre--->LEGGI E SCARICA