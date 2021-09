Covid Veneto, 525 nuovi positivi e tre morti nelle ultime 24 ore. Bollettino

Coronavirus Veneto, 525 nuovi positivi e 3 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 15 settembre.

Le persone attualmente positive sono 12.419 (-170), i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.731 (+3). I guariti sono 439.057 (+692).

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Padova (97) seguita da Treviso (82) e Verona (73).

In aumento i ricoverati in ospedale in area non critica (272, +11), in calo quelli nelle terapie intensive (53, -6).

Vaccinazioni

Sono state somministrate ieri 21.651 dosi di cui 2.905 prime dosi. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono così 3.250.148 residenti in Veneto (il 67% della popolazione totale). Con almeno una dose è invece il 72%.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 15 settembre--->LEGGI E SCARICA