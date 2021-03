Coronavirus in Veneto: 1.231 nuovi contagi e 8 morti nella notte. Sono 740mila i vaccinati Il bollettino

Coronavirus in Veneto: l'aggiornamento dei contagi nel bollettino di oggi, 27 marzo, aggiornato alle ore 8 e diffuso dalla Regione Veneto. Sono 1.231 i nuovi contagi e 8 i morti nella notte. Le persone attualmente positive sono 39.231 e le vittime da inizio pandemia 10.517. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 1.808, mentre in terapia intesiva sono 274. Il numero totale dei vaccinati ammonta a 739.766.

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO---->LEGGI E SCARICA

I VACCINATI IN VENETO