Coronavirus in Veneto: i dati aggiornati alle 8 di oggi 25 marzo diffusi dalla Regione Veneto. Sono 1.861 i nuovi contagi e 25 i morti in 24 ore. Le persone attaualmente positive in Veneto salgono a 39.183, mentre i decessi da inizio pandemia sono 10.467. Le persone ricoverate nei reparti non critici degli ospedali sono 1.815, mentre nelle terapie intensive ci sono 277 pazienti.

BOLLETTINO REGIONE VENETO CONTAGI - LEGGI E SCARICA