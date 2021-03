Coronavirus in Veneto: altri 1514 nuovi casi di contagio e 13 morti nella notte Il bollettino

Coronavirus in Veneto: cresce la pressione sui ricoveri in ospedale e non si ferma il numero dei morti per Covid. La conferma arriva dal bollettino della Regione Veneto con i numeri aggiornati a questa mattina, 24 marzo, alle ore 8.

Sono 1.514 i nuovi casi e 13 le vittime nella notte. Le persone attualmente positive salgono quindi a 39.128, mentre i morti da inizio pandemia sono 10.442. Le persone ricoverate negli ospedali veneti in area non critica sono 1.792 e i pazienti più gravi accolti nelle terapie intensive sono 267.

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO --- LEGGI E SCARICA