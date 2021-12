Covid in Veneto: 2.560 nuovi positivi e 9 morti. Impennata a Treviso +607, mentre le vittime salgono a 12.000 Il bollettino

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 4 dicembre 2021. Continua la crescita di contagi e anche di morti che hanno raggiunto la tragica soglia delle 12.000 vittime da inizio pandemia. In aumento anche le persone contagiate e costrette alla quarantena che che sono 37.004.

Intanto sono 2.560 i nuovi positivi e 9 i morti in 24 ore. Si alza anche la soglia di pressione negli ospedali veneti: le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 632, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 112.

La provincia veneta con il maggior numero di contagi è Treviso (+632), segue Venezia (+478) e Venezia (+473).

