Veneto, mini boom di prime dosi: oltre 3.000 in un giorno. A Padova il record di iniezioni

VENEZIA - Salgono con più decisione le prime dosi di vaccino anti-Covid in Veneto. Ieri, venerdì 3 dicembre,sono state 3.218 le inoculazioni a persone che mai prima si erano presentate in un centro vaccinale. Lo riferisce il bollettino della Regione di questa mattina, sabato 4. Ma è stata una giornata complessivamente di grandi numeri per gli hub sanitari nella regione. Sono state 45.727 le somministrazioni, delle quali ben 40.495 - anche questo un numero mai raggiunto prima - di dosi addizionali/booster. I cittadini veneti che hanno già ricevuto la terza dose sono 626.641, pari al 12,9% della popolazione residente. L'Ulss che ieri ha effettuato più vaccinazioni è la 3 Euganea (Padova), con 8.329. Con questi numeri la popolazione residente che ha completato il ciclo vaccinale sale a 3.682.335 pari al 75,9%. Con almeno una dose il 77,2%. Se parliamo invece di popolazione vaccinabile ad aver completato il ciclo è l'84,2%.

