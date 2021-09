Covid in Veneto: 427 nuovi positivi e 5 morti. Zaia: «Terza dose da lunedì». Il Veneto punta a 100mila somministrazioni per fine settembre

Covid in Veneto, i dati di oggi, 14 settembre, nel bollettino della Regione Veneto aggiornato alle ore 8. Sono 427 i nuovi casi e 5 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente in isolamento perché positive sono 12.589 mentre le vittime da inizio pandemia sono 11.728. I pazienti ricoverati in area non critica sono 261, mentre in terapia intensiva sono 59. Le province pi colpite sono Padova +107, Verona +81, Treviso +78 e Venezia +70.

Tamponi molecolari eseguiti sono 9.932 e i tamponi antigenici 37.002

LUCA ZAIA: TERZA DOSE DA LUNEDI'

«La prima simbolica inoculazione della terza dose la faremo alla presenza del generale Figliuolo all'hub di Villorba, lunedì mattina (20 settembre)» ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia. L'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha specificato che per fine settembre il Veneto punta per la terza dose a una platea di 100 mila persone tra over 80 o sanitari, e per fine ottobre ad altre 120-130 mila. La terza dose sarà eterologa, con vaccino mRna. «Per gli over 80 e le case riposo - ha proseguito Lanzarin - l'indicazione è di fare la 'dose boost' per maggiore protezione dopo sei mesi dalla seconda. Siamo in attesa della circolare del ministero che andrà a definire le categorie, in particolare i superfragili. Abbiamo dato indicazione di riaprire i centri specialistici nelle Ulss per le categorie che andranno incontro alla terza dose. Le Rsa e le Ulss si organizzeranno e apriremo un portale specifico per la terza dose ai soggetti fragili». Sull'eventuale contemporaneità con la vaccinazione antinfluenzale «abbiamo chiesto - ha precisato Lanzarin - ad Aifa e Iss e aspettiamo risposte. Se doveremo farlo in due momenti diversi, prima ci saranno gli over 80 poi per novembre i soggetti fragili», ha concluso.