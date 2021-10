Covid in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. Sono 338 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore nella nostra regione, i maggiori a Verona con 92 positivi, segue Padova con 76, Treviso con 75, Venezia con 44, Vicenza con 43, Belluno con 7 e Rovigo dove non c'è stato alcun contagio. Una vittima nelle ultime 24 ore, il totale dei morti sale a 11.787. Da inizio pandemia sono 471.942 i positivi totali mentre sono 9.623 le persone attualmente in isolamento.

IL BOLLETTINO COVID IN VENETO DI OGGI - SCARICA IL PDF