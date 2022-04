FOSSO' - L'eccellenza calzaturiera della Riviera del Brenta rivierasca, con capitale tutto italiano, ritorna in possesso di uno dei più grandi opifici del territorio. Il marchio Him Co SpA (dove Him sta per High Italian Manufacturing) ha infatti rilevato il lussuoso brand giapponese dell'Onward Luxury Group (OLG), ubicato nella zona industriale di Fossò, che con le sue 41 aziende calzaturiere e mille addetti è ritenuto a ragione il più grande e organizzato polo calzaturiero produttivo rivierasco. Gli operai della Him Co SpA sono 180. Nonostante l'ingente manovra economica, avvenuta qualche tempo fa, il movimento è passato quasi inosservato.

LUSSO

La Him Co SpA produce calzature da donna di lusso. Oltre alle scarpe, realizza all'interno dell'azienda gran parte dell'accessoristica fondamentale. Il calzaturificio di Fossò è solo un ramo produttivo della grande società, tutta italiana, che impiega in tutto 800 dipendenti distribuiti in altre aziende che realizzano borse, piccola pelletteria e maglieria di pregio. La Him Co Spa esporta le sue calzature Made in Riviera del Brenta in tutto il mondo. «La nostra visione produttiva è focalizzata sui sempre nuovi dettagli emergenti dal mercato mondiale dicono il toscano Fabio Ducci e il sardo Antonello Orunesu Pretaia, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Him Co SpA - Il territorio rivierasco possiede maestranze calzaturiere di rara competenza. I 180 addetti della nostra azienda di Fossò sono composti per la maggior parte da giovani, molti dei quali hanno frequentato i corsi organizzati dal Politecnico calzaturiero rivierasco. Immaginiamo un gruppo capace di costruire il futuro e recuperare il suo glorioso heritage, una realtà imprenditoriale fatta di persone che raccolgono le sfide poste dal mercato del lusso, attraverso servizi su misura e un approccio più completo che tiene conto delle esigenze dei nostri fedeli partner. Questa visione include anche il nostro impegno nei confronti dell'ambiente e dell'ecosistema, con il chiaro obiettivo di raggiungere i più alti livelli di sostenibilità».

MILANO

L'azienda sovrintende a molteplici aspetti del business: design, produzione, distribuzione e vendita. Gestisce tutte le operazioni dagli uffici del centro di Milano e presenta i marchi dei partner negli showroom internazionali di Milano, Parigi e New York. «Al centro di ogni prodotto e di ogni progetto da noi ideato e realizzato, c'è l'impegno tipicamente italiano per qualità e creatività senza pari, in linea con le esigenze del mercato internazionale che sono in continua evoluzione», conclude Ducci.