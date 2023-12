FIESSO D’ARTICO (VENEZIA) - Alla Sandro Vicari di Fiesso d’Artico hanno fatto gli straordinari in questi giorni di Natale per realizzare e spedire negli Stati Uniti alla Casa Bianca a tempo di record due paia di scarpe per la First Lady Jill Biden e per la figlia Ashley.

L’azienda storica del Distretto Calzaturiero della Riviera del Brenta, specializzata in calzature femminili di lusso e borse, ha ricevuto dal brand internazionale Gabriela Hearst la richiesta di realizzare due paia di decollété con accessorio in tessuto, rispettivamente bianche e nere. Le committenti, appunto, sono la moglie e la figlia del presidente americano Joe Biden, che si sono rivolte al brand della stilista amata dalla First Lady per avere, in occasione di un evento natalizio, due paia di scarpe eleganti in tessuto iconico del brand, arrivato a Fiesso direttamente dall’azienda di New York, con accessorio metallico realizzato a mano.

Ai collaboratori della Sandro Vicari il compito di lavorare a tempo di record le calzature e spedirle agli uffici americani, «dove sono pronte per essere indossate in uno degli eventi natalizi in programma – spiega Alessandra Vicari, amministratrice delegata dell’azienda – Siamo molto onorati di essere stati scelti, segno che la dedizione e la passione che mio padre Sandro ha insegnato, e insegna tuttora, continua a portare i suoi frutti».

L’azienda di Fiesso d’Artico, nata negli anni ’80 dall’esperienza ventennale del suo fondatore, oggi conta 55 dipendenti e produce per grossi brand internazionali, e una piccola parte col proprio marchio, calzature e borse di lusso per donna vendute nei più prestigiosi negozi del mondo, tramandando il valore di una calzatura nata e prodotta esclusivamente in Italia, che l’ha fatta scegliere da Gabriela Hearst. Alessandra Vicari è anche la fondatrice e ideatrice, assieme a Paola Smajato del Calzaturificio Valbrenta, della rete In Punta di Piedi, rete delle donne che gravitano attorno al mondo della calzatura della Riviera del Brenta, rete informale che organizza eventi formativi, informativi e ludici per e con le donne del settore e non solo, per fare sinergia, lavorare assieme, e migliorare il settore all’insegna del femminile, della sostenibilità e della tecnologia, il tutto in sinergia con il Politecnico Calzaturiero e le istituzioni locali. Il prossimo appuntamento in programma sarà sabato 13 gennaio, nella sala consiliare di Villa Loredan a Stra, l’incontro “Management Tools – Business English”, relatrice Elena Morello, Ceo di TLS-Top Language School e presidente del Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova.