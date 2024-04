Maltempo. Barca si rovescia a Venezia: uomo in acqua. Albero cade su un'auto in Riviera del Brenta, un ferito

VENEZIA - Le forte raffiche di vento fanno volare un uomo in acqua: salvato dai Vigili del fuoco. Il maltempo che si è abbattuto quest'oggi, martedì 16 aprile, nel veneziano non ha risparmiato il centro storico della città Lagunare. I pompieri sono intervenuti per diverse impalcature pericolanti.

Non va meglio nel resto del Veneziano. Alle 19:30 erano circa 70 ancora le richieste di intervento provenienti da tutta la città metropolitana di Venezia a causa del maltempo che ha provocato danni a tetti, alberi caduti e diverse altre strutture.

Barca rovesciata, uomo in acqua

In zona San Pietro di Castello, verso le 17.30, un uomo è stato salvato dai Vigili del fuoco. L'uomo si trovava in barca quanto all'improvviso le raffiche di vento gli hanno rovesciato la barca in calle Quintavalla. Per lui l'inevitabile bagno, ma fortunatamente si è salvato. Si tratta di un 40enne veneziano che ha riportato un trauma cranico. Immediatamente la chiamata di soccorso è arrivata al 115 che ha inviato sul posto un'imbarcazione dei vigili del fuoco di Venezia. I pompieri sono riusciti a portare in salvo l'uomo mentre la barca dovrà essere recuperata.

Albero cade su un'auto, all'interno c'era una persona

Un uomo è rimasto ferito da un grosso albero che è caduto sulla sua auto lungo la camionabile nella Riviera del Brenta. Per lui si è reso necessario l'intervento dei sanitari arrivati in ambulanza che lo hanno trasferito in ospedale. Inevitabili disagi per la viabilità con la camion abile che è stata chiusa al traffico.