Le sneakers del Calzaturificio Bettio di Fiesso d'Artico sbarcano in Silicon Valley, ispirate ai 13 fondatori di PayPal

FIESSO - Le sneakers del Calzaturificio Bettio di Fiesso d'Artico sbarcano in Silicon Valley: la piccola azienda di 35 dipendenti fondata da Sergio Bettio ha lanciato in questi giorni una collezione ispirata dagli imprenditori di "Paypal Mafia" (i 13 famosi fondatori ed ex dipendenti del sistema di pagamento PayPal, ndr) destinata a fare tendenza.

Sono 20 sneakers disegnate da 14 artisti contemporanei e altri 6 modelli disegnati direttamente da Piero Addis, notissimo gallerista e artista, che è anche il direttore creativo della linea.

Sbarco in Silicon Valley

Fra queste creazioni uniche troviamo la X di Elon Musk, il QR code di Max Levchin su sfondo nero e oro della scarpa pensata apposta per il magnate di Silicon Valley Peter Thiel, i bozzetti di Piero Addis, e così via. La collezione si chiama "Euforia" e la stanno indossando gli stessi Musk, Levchin, Thiel, uomini d'affari vari e fondatori di Youtube e LinkedIn, mentre altre sono state battute all'asta, per esempio a un importante vernissage a Milano, nell'attesa di entrare nel mercato vero e proprio nel 2024. «Ci ha contattato Piero Addis prima dell'estate per questo progetto racconta Francesco Boscaro, responsabile commerciale dell'azienda fiessese Abbiamo ricevuto le grafiche dei 14 artisti e le abbiamo scomposte, modificate, rimescolate e creato la scarpa finita. La metodologia è la stampa digitale fatta su 100% pelle, per la quale serve una pelle che tenga questa tipologia di stampa. Noi avevamo già messo a punto questo tipo di materiale; quindi, siamo andati avanti spediti coi primi prototipi e la prima presentazione è stata il 17 settembre a Palo Alto, in piena Silicon Valley, dove c'è stata la reunion della Paypal Mafia. Abbiamo prodotto queste 20 paia per un numero "N" di ripetizioni, alcune sono state regalate durante la convention, creando così il desiderio di avere la nostra scarpa. È stato introdotto il prodotto nel mercato online a un prezzo che parte dai 400 dollari e potrà arrivare fino ai 1300 al paio: l'intenzione è di vendere una scarpa che è un'opera d'arte, un vero e proprio oggetto del desiderio, un modo per distinguersi dai più classici prodotti di lusso. La campagna pubblicitaria è appena partita. L'idea è di vendere le scarpe anche in alcuni musei creando eventi ad hoc, proprio per rimarcare il valore artistico delle sneakers di lusso che stiamo producendo».



Boscaro è il marito di Silvia Bettio, anche lei in azienda assieme al fratello Michele, figli di Sergio, 70enne di Pianiga, che allora giovanissimo nel 1978 decise di mettersi in proprio. "Modellista per passione", come si autodefinisce, ha studiato ai corsi serali in villa Pisani della "Scuola di disegno per arti e mestieri" di allora, diventata oggi il famoso Politecnico Calzaturiero.